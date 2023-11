El Senado aprueba la renuncia de Arturo Zaldívar a la Suprema Corte

Mientras no transcurra el plazo para interponer amparos o controversias, o ellos se hallen en trámite, el presidente no podía presentar la terna para suplir la vacante, ni el Senado asumir la responsabilidad de elegir al suplente. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– AMLO debe de estar desesperado. Nada de lo que pretendió echar a andar funciona o está concluido. Ninguno de sus grandes proyectos materiales se terminó y, mucho menos, funciona. No consolidó nada.

Tiene una capacidad infinita para crear problemas y de radicalizar pasiones. O se está con él ciegamente o son sus enemigos y, como tales, son conservadores. Hizo planes suponiendo que su mandato era interminable o que un sexenio era mucho tiempo. Ahora se da cuenta de que su periodo presidencial se le fue como agua o comoEl Senado aprueba la renuncia de Arturo Zaldívar a la Suprema CorteSometió al Congreso de la Unión. No fue ninguna gracia. Todos los presidentes priistas lo habían logrado. La cuerda le alcanzó sólo para que le aprobara materias secundaria





🏆 6. proceso » Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Arturo Zaldívar renuncia como Ministro de la Suprema CorteArturo Zaldívar presentó este martes 7 de noviembre su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, en el caso de que la acepte, s...

Fuente: alcalorpolitico - 🏆 6. / 81,9 Leer más »

Arturo Zaldívar presenta renuncia a AMLO ¿Qué falta para que deje la Suprema Corte?"Mi ciclo en la Corte ha terminado.

Fuente: lasillarota - 🏆 6. / 81,9 Leer más »

Renuncia a la Suprema Corte ministro Arturo Zaldívar: ‘Mi ciclo ha terminado’Zaldívar presentó su dimisión al presidente López Obrador para que éste la turne al Senado para su aprobación

Fuente: vanguardiamx - 🏆 6. / 81,9 Leer más »

Arturo Zaldívar renuncia a la Suprema Corte y se reúne con SheinbaumArturo Zaldívar presentó este martes 7 de noviembre su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, en el caso de que la acepte, s...

Fuente: alcalorpolitico - 🏆 6. / 81,9 Leer más »

Así se cocinó la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema CorteZaldívar renuncia a SCJN tras 14 años, sin citar "causa grave" y busca trabajar junto a virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum

Fuente: lasillarota - 🏆 6. / 81,9 Leer más »

Arturo Zaldívar renuncia a la Suprema Corte de Justicia de MéxicoMinistro Arturo Zaldívar presenta su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de México tras 14 años, alegando que busca apoyar la transformación del país

Fuente: PeriodicoCorreo - 🏆 6. / 81,9 Leer más »