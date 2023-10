El riesgo que apartó a Checo Pérez del Gran Premio de la CDMX

Un ruido estruendoso marcó la competencia con mayor significado emocional para Checo Pérez y en el mejor momento de su carrera. El grito del récord histórico de asistencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con 152,668 aficionados (el domingo), se escuchó para anunciar el choque del piloto mexicano en la primera curva.

Vivir mi carrera con pasión y momentos con determinación me llevó a arriesgar algo que era muy arriesgado hacer, y que no hubiera sido así de salir de la primera curva en primer lugar. Si no tienes pasión, vete a casa, estoy donde estoy, por la pasión y determinación que tengo. Así son las carreras, no es la primera vez que me pasa, soy un deportista.

