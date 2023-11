¿El regreso del espía sin memoria? Hay conversaciones con el director de "All quiet on the western front" para una nueva película de Jason Bourne. La famosa franquicia cinematográfica de Jason Bourne podría estar preparándose para una última entrega. Las conversaciones con el cineasta Edward Berger, conocido por dirigir “All Quiet on the Western Front”, están en marcha para encabezar este proyecto, según Variety. Con cinco películas y más de 1.

600 millones de dólares recaudados, la saga de Jason Bourne se encuentra en una fase temprana.La famosa franquicia cinematográfica de Jason Bourne podría estar preparándose para una última entrega, ya que Universal se encuentra en las fases iniciales del desarrollo de una nueva película sobre el espía. Las conversaciones con el cineasta Edward Berger, conocido por dirigir “All Quiet on the Western Front”, están en marcha para encabezar este proyecto, publica este martes 21 de noviembrela saga de Jason Bourne recaudó más de 1.600 millones de dólare





Merca20 » / 🏆 11. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Claudia Sheinbaum: El mejor homenaje para los jóvenes de 1968 es ganar en 2024“Nuestro movimiento va para rato, hay relevo generacional, hay convicción y hay fuerza', expresó

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Arrebatos de fin de sexenioEl poderoso tlatoani suele sentir la necesidad de mostrar que, mientras hay vida, hay poder.

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

¿Hay romance en el programa Hoy?, estos integrantes podrían estar saliendo, pero él tiene noviaLa presunta nueva parejita fue captada en los rincones del foro donde se graba el matutino con actitudes muy cariñosas

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

Guillermo Ochoa ya piensa en el México vs. Honduras: “Hay que mantener el equilibrio mental”El veterano guardameta del Tricolor señaló que “históricamente nunca es sencillo” enfrentar a los hondureños; Johan Vásquez anhela más partidos ante rivales de jerarquía.

Fuente: TUDNMEX - 🏆 48. / 51 Leer más »

'En nuestras cárceles no hay abusos', dice el presidente de El Salvador, Nayib BukeleRechaza críticas por abusos a los derechos humanos; destaca apertura a la prensa

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

¿Cuánto cuesta el Turibus del Terror y cuáles casas embrujadas hay en el recorrido?El recorrido por las casas embrujadas ubicadas en la Ciudad de México es uno de los que no te puedes perder en estas fechas

Fuente: LaRazon_mx - 🏆 13. / 72 Leer más »