El protagonista de " Superman " y su pareja esperan a su primer hijo juntos Duki desata emoción y caos en el Palacio de los Deportes, tal y como se puede apreciar en las fotos y videos que se dieron a conocer en las redes sociales , en las que se puede ver a Natalie presumiendo su avanzado embarazo.

En las imágenes, que ya se volvieron virales, se puede ver a la pareja saliendo de lo que parece ser un hotel tomados de la mano y, mientras caminan hacia una camioneta que ya los esperaba, ella revela su ya abultado vientre. Estas fueron las imágenes con las que el mundo se enteró que el actor y su novia esperan a su primer bebé. Foto: Captura de pantalla.Hasta el momento se desconocen todos los detalles al respecto del primogénito de Cavill; sin embargo, las fotos dejan entrever que Natalie se encontraría en el segundo trimestre de gestación.

La noticia dejó asombrados a los usuarios y sobre todo a las fans de Cavill, quienes no tardaron en reaccionar a la próxima paternidad del actor con ingeniosos comentarios:"¿cómo así que Henry Cavill va a ser papá y no es conmigo?","Déjenme sola, Henry Cavill va a ser papá","Dios tiene a sus favoritas","Henry Cavill va a ser papá y yo no estoy embarazada","No nos puedes hacer esto Henry Cavill".

La afortunada, Natalie Viscuso, se trata de una ejecutiva vinculada con la industria del cine y la televisión y actualmente se desempeña como vicepresidenta de la compañía Vertigo Entertainment.

Superman Duki Embarazo Fotos Videos Redes Sociales Pareja Bebé

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Duki desata emoción y caos en el Palacio de los DeportesEl trapero se presentó la noche de este sábado en la capital mexicana

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Duki logra lleno total y regala una noche de fiesta en MonterreyEl rapero y compositor argentino logró un lleno total y cantó sus grandes éxitos en un concierto en Monterrey. Duki ofreció una noche inolvidable a sus asistentes, iniciando con el tema de 'Givenchy'. Durante el show, el cantante bromeó con el público y demostró su carisma. Además, contó con una producción visual que representaba su era musical actual.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Madre de marino desaparecido exige agilizar su búsqueda en las inmediaciones de Palacio NacionalEmiliano Navarro cayó desde un helicpótero el pasado 6 de marzo, fecha desde la cual no se ha sabido nada de él

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

‘No seré Emperador’, Xóchitl Gálvez rechaza vivir en el Palacio Nacional, si gana Elecciones 2024No vivirá en Palacio Nacional, pero considera mudarse a una cabaña en Los Pinos

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »

Moderatto cierra gira en el Palacio de los DeportesOfreció su concierto de despedida ante 20 mil personas, sin pirotecnia, pero con mucha energía y gratitud

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

'No habrá teléfono rojo entre Palacio Nacional y Palenque': Claudia SheinbaumSe evaluarán algunas tareas del Ejército, dice; rechaza distanciamiento con Clara Brugada y adelanta que sumaría a Omar García Harfuch a su administración

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »