El presidente reivindica la humanidad de los narcotraficantes en Sinaloa

Sinaloa de Sinaloa y desde donde volvió a reivindicar su discurso sobre la humanidad de los narcotraficantes y la bondad, que según el presidente, todos tenemos hasta que lo cambian. Porque no estoy de acuerdo con los estigmas, no estoy de acuerdo con que tachen a la gente de mala, cuando toda la gente, todo el pueblo es bueno. No nacemos malos, todos nacemos buenos, son las, las que llevan, a algunos, a tomar el camino de las conductas antisociales. Pero yo creo mucho en los seres.

Utiliza a este municipio para mandar mensajes sobre la que ha sido su peculiar filosofía para explicar y justificar el mundo del narcotráfico

:

PROCESO: Visita discreta de AMLO a SinaloaTibia recepción a AMLO en su sexta visita a Sinaloa Esta vez la llegada y partida del mandatario fueron muy discretas. Entregó bancos del Bienestar en Culiacán e inauguró una carretera en Badiraguato a donde prometió volver porque, dijo, 'mi gusto es'.

