El presidente López Obrador contradice el reporte de muertes en enfrentamiento armado

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que solo murieron 5 en un enfrentamiento entre grupos armados y otros 5 en otro con la Guardia Nacional. “No es cierto, deben de ser como 10 en dos grupos, cinco en una parte y otro día otros cinco”, declaró este miércoles durante su conferencia de prensa matutina en Esto pese al reporte del Frabya, que afirmó que, al menos, 25 personas habían fallecido en un enfrentamiento entre un grupo armado y agentes de la Guardia Nacional.

En cambio, el mandatario el mandatario sostuvo que un total de 10 personas murieron y atribuyó los fallecimientos a dos “hechos distintos”. De acuerdo con López Obrador, el primero se trató de un “enfrentamiento entre dos grupos” armados que “se metieron a un rancho que presuntamente es de un jefe de un grupo y se confrontaron”. En este perdieron la vida cinco persona

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



AristeguiOnline / 🏆 43. in MX

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Andrés Manuel Lopez Obrador in 60 minutes: What did the president of Mexico say?During the interview on 60 Minutes, López Obrador acknowledged that fentanyl is produced in Mexico. However, he downplayed the fact

Fuente: Merca20 - 🏆 11. / 75 Leer más »

¿Qué día termina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?La reforma electoral aprobada en 2014 modificó el termino de su mandato

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

AMLO acepta que México es fuente principal de fentanilo, pero niega negociar con criminalesTe presentamos la entrevista de Andrés Manuel López Obrador para 60 Minutes de CBS.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

La mañanera de AMLO, 22 de marzo, minuto a minutoSigue lo más relevante de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Coatzacoalcos, Veracruz

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

La Mañanera de AMLO, 19 de marzo, minuto a minutoSigue lo más relevante de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

AMLO califica como 'timbre de orgullo' la crítica de Cayetana ÁlvarezEl presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la 'ultraderecha' suele utilizar a 'provocadores' para manipular.

Fuente: ExpPolitica - 🏆 15. / 70 Leer más »