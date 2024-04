El presidente de México realizará una gira de despedida y agradecimiento

A partir del próximo 3 de junio, un día después de las elecciones de 2024, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizará una gira por todo el país para despedirse y agradecerle a los mexicanos por su apoyo durante su Gobierno.

Desde el pasado 1 de marzo, el presidente de la República no realiza mítines ni recorridos públicos por el país, debido al periodo de veda por el proceso electoral en marcha en el que se renovará la Presidencia, ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, así como miles de cargos locales más.

López Obrador mencionó que las reuniones van a ser en plazas públicas de todo el país pues actualmente, durante el periodo electoral que está en curso, debe cuidar sus actividades públicas y por eso únicamente está realizando recorridos de supervisión de obras. TE PUEDE INTERESAR: ‘Se carcajeó. No entendía lo que había hecho’: Asevera Riva Palacio que declaraciones sobre Zaldívar alcanzan meses después a AMLO en el contexto electoral

México Presidente Gira Despedida Agradecimiento

