El presidente de México afirma que la mayoría de las desapariciones no están relacionadas con violencia

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “la mayoría” de las desapariciones en México no están relacionadas con hechos de violencia, sino a ausencias voluntarias. Por el contrario, el mandatario atribuyó las desapariciones a conflictos y otras situaciones dentro de los hogares.

“Hemos encontrado que la mayoría no tiene que ver con violencia —del listado general—, porque lo que estamos encontrando es que se fueron por alguna razón de la de la casa, del seno familiar”, declaró este miércoles durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. No obstante, López Obrador reconoció que también hay personas que han desaparecido debido a violencia ejercida tanto por el Estado, como por grupos criminale

