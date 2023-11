El plan con publicidad de Netflix alcanzó los 15 millones de suscriptores

De acuerdo a datos de Statista, el vídeo bajo demanda ha experimentado un crecimiento masivo en los últimos años. Netflix, Amazon Prime Video y Disney+ acumulan más de 160 millones de suscriptores en todo el mundo cada uno gracias a bibliotecas que permiten disfrutar de una amplia variedad de películas, programas de televisión y documentales con un solo clic.

La misma fuente refiere que en 2022, Estados Unidos era el país con la mayor tasa de penetración de los servicios de vídeo bajo demanda mediante suscripción. En concreto, aproximadamente el 45 por ciento de la población estadounidense estaba suscrita a este tipo de plataformas. Mientras que en Canadá y Noruega completaron el podio.

Una de las más populares es Netflix, que desde inicio de este año, han surgido muchos comentarios sobre la plataforma de streaming que, según datos de su propio reporte, tiene 220,67 millones de suscriptores en todo el mundo, en medio de la guerra contra la feroz competencia y una demanda estancada.

Vale la pena mencionar que la compañía tenía cinco millones de usuarios mensuales del nivel de publicidad en mayo y ha estado aumentando los precios de sus opciones sin publicidad en un esfuerzo por empujar a más suscriptores al otro nivel, donde los comerciales ayudan a generar más ingresos por usuario.

Netflix aumentó los precios de suscripción para algunos planes de streaming en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia el mes pasado, después de que sus 9 millones de suscriptores adicionales en el tercer trimestre destrozaran las expectativas de Wall Street de 6 millones.

