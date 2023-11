Es otro día en Vogue y el equipo editorial está inmerso en un debate muy polémico.

A veces es sobre cómo llevar una falda, o con qué zapatos llevar un par de baggy jeans, pero hoy el debate gira en torno a la pregunta: ¿cuál es el mejor look de la película El Diablo Viste a la Moda? Rápidamente se dedujo que, aunque siempre tendremos debilidad por el clásico montaje de la película, en realidad son los looks que pasaron más desapercibidos los que nos parecen más oportunos para llevar esta temporada. ¿Cómo llevar falda a la rodilla en otoño 2023 según las pasarelas? Por ejemplo, la directora asociada de moda europea, Laura Hawkins, señaló que el infame conjunto de suéter azul cerúleo y falda de cuadros es bastante Prada, ¿no? Y cuanto más miraba, más me daba cuenta de que este ‘incómodo’ largo de falda estaba por todas partes en las pasarelas de Otoño-Invierno 2023. Ni mini ni maxi –aunque ‘midi’ tampoco parece describirlo como se merece–, este estilo podría considerarse el ricitos de oro de los dobladillo





VogueMexico » / 🏆 12. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El diablo viste a la moda: Anne Hathaway sugiere reunión con Meryl Streep | TomatazosLa actriz habla sobre un tema muy especial en relación con la estrella de la famosa Miranda Presley.

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

'Nepo baby': La nueva moda que Malia Obama viste como estilo propioA sus 25 años, Malia ha dejado atrás los días de adolescencia en los que se la veía con vestidos camiseros, botas Dr. Martens y chokers. Aquel estilismo típico de una joven que estaba en medio de la transición entre un guardarropa de básicos y la moda de inspiración gótica.

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

Reportan que Meryl Streep, actriz de 'El diablo viste a la moda', se separó de su esposo Don GummerAquí te contamos lo que sabemos sobre la separación de la famosa actriz de 'El diablo viste a la moda' y su esposo.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Taylor Swift lleva viste de Versace y botas altas rosas en ArgentinaLa cantante estadounidense, Taylor Swift, luce un bodysuit rosa diseñado por Donatella Versace y botas rosas de Christian Louboutin. su gira en Argentina.

Fuente: VogueMexico - 🏆 12. / 73 Leer más »

El Diablo Núñez sobre Siboldi: ‘Ojalá pueda estar mucho tiempo en Tigres’El exjugador auriazul será homenajeado en el juego del equipo contra Cruz Azul.

Fuente: mediotiempo - 🏆 20. / 63 Leer más »

Acusan a Doja Cat de hacer pacto con el diablo en su último videoclip¿Crees que una canción puede mostrar un pacto con el diablo? Doja Cat se suma a la lista de famosos con videoclips 'satánicos'

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »