El mejor café según Profeco cuesta menos de 100 pesos en Walmart

, la marca Garat es una de las mejores del mercado, pues tiene altos estándares de calidad y sí cumple con lo que promete en sus etiquetas.

Existen por lo menos 25 especies principales, las dos más importantes desde el punto de vista económico son Coffea arabica (café arábica) y el Las variedades más conocidas de la primera son typica y borbón, y de la segunda la robusta. Otras dos especies que también se cultivan, pero en menor escala son Coffea liberica (café libérica) y Coffea dewevrei (excelsa).

Una taza de café, para muchos, es ideal para empezar el día, pues da energía, activa y despierta gracias al contenido de cafeína, la cual actúa en el sistema nervioso central, manteniéndonos en estado de alerta o concentración evitando la somnolencia, mejorando el rendimiento tanto mental como físico.

