El Maleficio: Esta es la lista del elenco que hará la nueva versión de la telenovela

La nueva telenovela de Televisa, El Maleficio, se estrena el próximo 13 de noviembre por el Canal de Las Estrellas en el horario estelar de 9.30 pm. Es el reemplazo de la serie de Gloria Trevi, la cual llegará a su fin el próximo 10 de noviembre.La telenovela El Maleficio es producida por José Alberto Castro y narra la historia de Enrique de Martino

, un empresario exitoso y atractivo tiene un secreto muy oscuro, pues está al frente de un culto para adorar a un ente. Mientras que Beatriz Almazán es una mujer de alma pura y corazón generoso. Por azares del destino sus caminos se cruzan y empieza a surgir el amor entre ellos, es cuando Enriqeu se da cuenta que el amor es El Maleficio más grande.

Enrique tiene un pacto con Bael, pero éste no se puede romper, pero solo el amor podrá salvarlo de este ente maligno.

