El último episodio de Attack on Titan se estrenará en México y Latinoamérica

La última temporada de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) se ha extendido por varios años, pero ya estamos a un par de días para saber cómo concluirá la historia. Los japoneses podrán disfrutar el último episodio del anime este 4 de noviembre y Crunchyroll acaba de confirmar cuándo llegará a México y Latinoamérica

. ¿Cuándo se estrena el último episodio de Attack on Titan en México? Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 llegará el próximo sábado 4 de noviembre en Japón y también en nuestro territorio, por lo que sólo es cuestión de un par de días para disfrutarlo en la popular plataforma. Esta es la confirmación de Crunchyroll: ¿A qué hora se liberará el capítulo en Crunchyroll? Desde hace algunas semanas se ha mencionado que el final de Attack on Titan se podrá ver a partir de la 1:45 PM, hora del centro de México, en la plataforma. Sin embargo, la publicación de Crunchyroll no confirmó este detalle y habrá que estar pendientes para la llegada del final del anime a lo largo del sábado. Aquí puedes ver el último trailer de la serie: ¿Cuánto durará el capítulo final de Attack on Titan? Recientemente se compartió que Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 tendrá una duración de 85 minutos, por lo que todos los fans se encontrarán ante un capítulo largo que seguramente estará lleno de emocione

:

