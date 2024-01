El inicio de Willy Wonka como chocolatero

Una de las grandes estrellas emergentes de los últimos años. La cinta no iba a ser una nueva adaptación dea la industria del chocolate. Ambicioso, excéntrico y confiado, el joven tratará de deslumbrar a toda la ciudad con sus bombones únicos. En realidad, no tiene un solo centavo, pero confía en poder construir todo un imperio de la noche a la mañana. Sin embargo, pronto descubrirá que la vida real es mucho más cruel y no se corresponde con sus delirios de grandeza.

Pero el protagonista no está dispuesto a rendirse por las buenas. Bajo la batuta de Paul King, el director de Paddington, Timothée Chalamet lleva a la pantalla una sorprendente y entretenida historia sobre los inicios de Willy Wonka como chocolatero. Pese a un pequeño bajón de ritmo en su acto central y a su falta de cualquier atisbo de humor negro, el filme divertirá a niños y mayores, convirtiéndose en la película perfecta para ver en familia en Navidad.se movía sobre un alambre muy fino. Una vez más, Hollywood optaba por la estrategia de repescar viejas historias en lugar de buscar nueva





El éxito de una película navideña
El éxito de una película se debe a la cercanía de la Navidad y al personaje interpretado por Timotheé Chalamet. El argumento se centra en un chocolatero ingenuo y carente de cinismo que busca hacer el bien y llevar felicidad. Durante las celebraciones de diciembre, se pueden disfrutar películas emotivas, simples y divertidas.

