El hijo de Talina Fernández reporta la pérdida total de la casa de La dama del buen decir en Acapulco

Acapulco siempre tuvo un lugar muy importante en su corazón, debido a que fue un destino que estuvo presente en su vida desde que nació. Escenario de las vacaciones más memorables en la vida de, Pato Levy reveló que la casa de su mamá está devastada por el paso del huracán, categoría 5: “Estamos consternados con lo de Acapulco, mi mami tenía una casita en Acapulco y se la llevó el viento”, confesó el hijo de la presentadora.

De acuerdo con Pato Levy, aunque la comunicación todavía es complicada, recibieron un mensaje con imágenes de la propiedad: “No hay más casita, ya me dieron el reporte, no hay comunicaciones, pero me mandaron uny la mayoría de la casa desapareció”, confesó el hijo de la conductora.

En varias oportunidades, Talina Fernández habló del amor que le tenía al puerto, un sitió que estuvo en sus recuerdos desde que tuvo uso de razón: “Yo desde que nací tenía casa en Acapulco, mis primeros pasos fueron en Acapulco, después todas las vacaciones eran en Acapulco. headtopics.com

En medio de la tristeza que les provocó a él y a su hermano Coco la noticia de la pérdida de la casa de Acapulco, Pato habló de los problemas de salud que lo aquejan desde hace unos meses: “Sí, ando malito del corazón, está chistoso, porque yo llevó los últimos tres años viviendo con ella y yo quedé con mi madre de que yo la iba a cuidar hasta el último día de su vida y ella también me dijo que me iba a cuidar hasta el...

El heredero de Talina Fernández confesó que sus problemas de salud le han provocado también dificultades económicas: “El cuentononón del hospital lo debo y la operación, pues todavía no me la hago, pero también estamos buscando dinero para ver de qué manera solventamos los gastos, pero estamos bien, estamos con ánimo, estamos vivos”. headtopics.com

Leer más:

holamexico »

Casa de Talina Fernández en Acapulco fue destruida por el huracán Otis; confirma Pato LevyEn entrevista con el programa 'Ventaneando', el hijo de 'La Dama del buen decir' dio a conocer el estado del inmueble de la comunicadora tras el desastre. Leer más ⮕

Huracán 'Otis' arrasa con hoteles, bares y negocios del Puerto de AcapulcoEl huracán llenó de escombros las calles de las costas del estado. Leer más ⮕

FOTOS: Las devastadoras imágenes que dejó “Otis” a su paso en Acapulco, GuerreroEl poderoso fenómeno fue videograbado y captado en imágenes que han sido compartidas en redes sociales como muestra de sus efectos en la entidad Leer más ⮕

Érika Zaba muestra destrucción de departamentos donde vive en AcapulcoLa cantante de OV7 pudo haber perdido parte de su patrimonio, pero todavía no lo sabe por estar fuera del estado Leer más ⮕

AMLO viaja a Acapulco, Guerrero, para conocer daños por 'Otis'AMLO viojó acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina; 'vamos allá ahora, eso es lo que les puedo decir”, dijo el presidente de México Leer más ⮕

Otis: Turistas viven horas de terror en AcapulcoDiversos usuarios en redes sociales pidieron ayuda desde su hotel, debido a las múltiples afectaciones registradas Leer más ⮕