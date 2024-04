El hijo de Messi marca el gol que da la victoria a la Sub 13 del Inter Miami

Thiago, el hijo mayor de Lionel Messi, marcó el gol con el que la Sub 13 del Inter Miami se coronó en un torneo juvenil, pero en esta ocasión el vástago del astro rosarino se unió a la Sub 13 de Las Garzas. Definió con un sutil toque de derecha en el área para lograr el tanto que le dio a los de Florida la victoria y el anhelado trofeo. Es un certamen organizado por el Monterrey durante la Semana Santa.

El evento contó con la participación de 300 clubes de diferentes ligas, entre ellas la el otro hijo del astro argentino, también robó algunas de las miradas en este torneo amistoso, pues cada ocasión que está en la cancha da muestras de su habilidad y calidad. Se le vienen semanas cargadas de mucha actividad, pues al margen de sus compromisos en la temporada regular de la a las canchas, pues no pudo disputar los últimos cuatro cotejos de su club a causa de su lesión en el isquiotibial de la pierna derecha. La vuelta entre ambos está pactada para el próximo 10 de abril en el Estadio BBV

