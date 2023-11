El Gran Premio de Las Vegas y el futuro de Checo Pérez

07/11/2023 08:09 p. m. El_Universal_Mx 1 min.

El Gran Premio de Las Vegas es el siguiente en disputarse; estas son las fechas en que se realizará. Ciclista financiará su participación en los Juegos Olímpicos con contenido para adultos, y tuvo por lo menos dos oportunidades claras de marcar, pero el portero del Lazio actuó de buena mandra para impedirlo. Red Bull ya decidió el futuro de Checo Pérez, se queda en la escudería. Aseguró que el equipo de Rotterdam, 'jugó muy bien, la realidad es que no merecíamos perder por lo que vi dentro del campo'. Ahora lo único que queda es 'sacar de manera obligatoria los puntos en casa el siguiente juego', que será contra el. En lo particular, se siente responsable de que el equipo no haya conseguido el triunfo: 'Esas oportunidades que tuve tienen que ir adentro, no se pueden fallar, así que aunque se vale fallar, tenemos que trabajar para que la mayor parte de esas jugadas vayan adentro', aunque con este ya suma tres juegos seguidos sin marcar anotación. En la temporada suma quince goles, trece en la liga local y dos en la Champions League.