El gran desafío veracruzano en el Istmo de Tehuantepec (XIV)

- En manejo de contenedores, el CT debe convocar a empresas del transporte y la logística comprometidas con los criteriosLa globalización ha favorecido el crecimiento económico, pero sólo en sectores y regiones del mundo que aseguran mayor rentabilidad financiera.

De ahí que el Consejo de la ONU haya acordado principios que deben regir el desempeño empresarial en materia de derechos humanos, empleo y rendición de cuentas. Y que, aunque la iniciativa corporativasurgió hace 50 años, apenas recientemente los organismos empresariales estén adoptando códigos de ética, protocolos y compromisos más estrictos para reforzar su responsabilidad social y ambiental.

Por su parte, las agencias de financiamiento y de calificación del desempeño corporativo ya empiezan a exigir criterios e indicadores más rigurosos para calificar, diferenciar e informar a la sociedad el grado de cumplimiento de las empresas en la materia.

La razón es evidente: no puede haber vida humana, paz, prosperidad, ni negocios sin desarrollo local ni en un planeta amenazado. De ahí la inoperabilidad de un modelo económico simplista que concibe al emprendedurismo sólo a partir de la rentabilidad financiera y, peor aún, la de corto plazo.

Tampoco es casual la redefinición recientemente propuesta del concepto tradicional de Capital que ahora incorpora, además de los factores económicos, los relativos a la naturaleza, la sociedad y el capital humano. Con base en lo anterior, un plan de acción sobre el Istmo y el CT no puede ir en dirección contraria a los tiempos actuales de “transmodernidad” que exigen compromisos verificables a favor de la sustentabilidad de empleados, comunidades locales y territorios.

