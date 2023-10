El gran desafío veracruzano en el Istmo de Tehuantepec (XIII)

- Referente obligado para la planeación del Istmo son las metas 2030 de la ONU para el desarrollo sustentable

- La sustentabilidad no es aspiración utópica, los desastres naturales actuales demandan respuestas contundentesAún cuando las 17 metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable de la ONU, acordadas en el 2015, no han logrado el avance esperado, no dejan de ser un referente obligado para conocer la visión de expertos internacionales e identificar aquellas inercias del gran capital y de gobiernos omisos que constituyen desafíos a vencer.

De ahí que un próximo plan de acción para el desarrollo sustentable del Istmo de Tehuantepec debe basarse en una visión comprehensiva, transdisciplinaria e intersectorial que logre convocar a todas las partes involucradas y a quienes tengan el potencial de aporte para convertirlo en un modelo mundial de sustentabilidad. headtopics.com

Un primer punto se refiere a la necesidad de contar con balances continuos (algunos en tiempo real) sobre indicadores micro regionales del Istmo que brinden atención especial a las localidades de mayor marginación socioeconómica y contaminación ambiental o que representan mayores desafíos en materia de biodiversidad y sustentabilidad.

Una instancia de esa naturaleza es clave para orientar las medidas y acciones integrales de remedio, prevención y promoción del desarrollo sustentable y de la biodiversidad, bajo un enfoque transdisciplinario e intersectorial, alimentado con la participación de comunidades locales, organizaciones, gobiernos, empresas y agencias multilaterales líderes en el desarrollo de soluciones aplicables y, respaldado por alianzas estratégicas guiadas hacia metas comunes. headtopics.com

