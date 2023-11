El gobierno tendrá que priorizar su apoyo en Acapulco

Otra forma de apoyo público vendrá de estímulos fiscales, como la deducción de ciento por ciento de las inversiones realizadas en los próximos meses. Del lado privado también habrá fondos. Fundaciones y empresas se han organizado para enviar ayuda, pero por mucho la principal fuente de recursos privados provendrá del pago de primas.

