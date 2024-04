El Gobierno de México trabaja para proteger a la población y garantizar la seguridad en las elecciones

En el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estamos comprometidos con la protección de la población, por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad. Rodríguez aseguró que el Gobierno tiene una estrategia conjunta con el Instituto Nacional Electoral (INE) para proteger a los federales que no demora más de 72 horas en resolverse.

Hasta el 1 de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo, detalló la funcionaria. a la presidencia, siete aspirantes a gobernador, 27 al Senado y 71 a diputados. de partidos aliados del oficialismo y el resto de la oposición, según una gráfica que exhibió la secretaria. y partidos, para que sean atendidas de manera inmediata y el proceso electoral se lleve a cabo de manera pacífica, sostuv

