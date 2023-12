El género del misterio en la literatura y el cine

La búsqueda de pistas que lleven a desenmascarar un asesino es lo más importante. Se trató de la primera vez en la literatura norteamericana, en que una investigación criminal se hizo el centro de una trama. Tanto, como para convertirse en un éxito inmediato y cambiar por completo, la forma en que se comprendían las historias acerca de misterios sin resolver.

Mucho más, cuando alentó a otros escritores a futuro — entre ellos, Sir Arthur Conan Doyle y Agatha Christie — crear todo un género alrededor de las pesquisas.que han terminado en las series de misterio. Claro está, el cine no fue ajeno a premisas semejantes. Desde sus inicios, las historias relacionadas con todo el proceso que lleva resolver un delito, se volvieron algunas de las más populares. Con el correr de las décadas, también, fueron el origen de series vinculadas a la pasión por descubrir enigmas. Lo que permitió expandir la premisa a personajes oscuros, a menudo ambiguos y casi siempre, muy cerca de la cruelda





La responsabilidad de enseñar a los hijosHay cosas que a los hijos hay que enseñarles, no hay vueltas. De las que no se enseñan me ocuparé en mi próxima columna, dentro de dos semanas. En cuanto a las que se enseñan, increíblemente, me he topado muchas veces con padres que no estaban al tanto o se le pasaban por alto algunas enseñanzas básicas para transmitirles a sus hijos.

ChatGPT y la reconfiguración de procesos con Inteligencia ArtificialChatGPT, lanzado en noviembre de 2022 está reconfigurando procesos culturales, educativos, de seguridad, en la medicina y la ciencia...; teóricos de esta tecnología aseguran que la IA aprenderá tanto de los humanos que tomará conciencia de sí misma

Comerciantes de musgo y heno desafían restricciones legales en MéxicoEn el centro histórico de Celaya, la comercialización de musgo y heno para la ornamentación navideña florece, desafiando las restricciones legales. Tanto vendedores ambulantes como establecidos compiten ofreciendo una gama de productos con precios que fluctúan entre 10 y 40 pesos. Mientras algunos se aventuran en la recolección en los cerros, otros optan por la reventa. La inclinación fiscal indulgente en Celaya actúa como un imán para estos comerciantes, generando un conflicto entre la arraigada tradición y las normativas vigentes.

Propuesta de reducción de la semana laboral a 40 horas en MéxicoLa propuesta reciente de disminuir la semana laboral a 40 horas en México ha generado un intenso debate en los ámbitos económicos y laborales. Se discute principalmente cómo esta medida podría impactar los horarios de trabajo en el país y las consecuencias que podría tener tanto para los empleados como para las empresas.

La crisis creativa de la franquicia de videojuegos de ActivisionLa franquicia de videojuegos de Activision ha entrado en una grave crisis creativa que afecta tanto a nivel comercial como a sus equipos de desarrollo. Se pide un largo descanso para replantear la situación y definir el futuro de la franquicia.

