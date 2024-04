El etíope Sisay Lemma gana el Maratón de Boston y destrona al campeón keniano

El etíope Sisay Lemma conquistó este lunes la 128 edición del Maratón de Boston y destronó al doble campeón, el keniano Evans Chebet, mientras que la keniana Hellen Obiri firmó su doblete en la categoría femenina.

,Lemma, el primer etíope capaz de ganar el Maratón de Boston desde 2017, ganó con autoridad tras escaparse y conseguir más de dos minutos de margen sobre sus primeros perseguidores. ,Casi 30.000 personas, procedentes de 129 países, se inscribieron en esta prueba, que arrancó en categoría masculina a las 9.37 locales y diez minutos más tarde en categoría femenina.

,Aceleró en el último kilómetro para alejarse de Lokedi en un duelo entre grandes campeonas del Maratón de Nueva York. ,En la prueba en silla de ruedas masculina, el suizo Marcel Hug prolongó su dominio con su séptimo título en Boston y con récord incluido.

Maratón De Boston Sisay Lemma Campeón Keniano Hellen Obiri Victoria Juegos Olímpicos París 2024

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



TUDNMEX / 🏆 48. in MX

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Who is Sisay Lemma, the winner of the 2024 Boston Marathon?Sisay Lemma was born in 1990 in the Oromia Region of Ethiopia. He is the winner of the 2024 Boston Marathon, with a time of 2:06:17

Fuente: Merca20 - 🏆 11. / 75 Leer más »

Trasplantan en Boston el riñón de un cerdo modificado genéticamente a paciente de 62 añosEl paciente, identificado como Richard 'Rick' Slayman, residente en Weymouth (Massachusssets) 'se recupera bien y podrá recibir pronto el alta médica', señala el hospital

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Atlanta Hawks remonta 30 puntos y sorprenden a Boston Celtics en la NBANew York Knicks superó 124-99 a los Detroit Pistons; mientras que San Antonio Spurs se impuso 104-102 a Phoenix Suns.

Fuente: mediotiempo - 🏆 20. / 63 Leer más »

Boston Celtics cierra con victoria la temporada regular de NBA con un cuadro lleno de suplentesPayton Pritchard anotó 38 puntos y estableció una marca personal en su carrera

Fuente: record_mexico - 🏆 38. / 53 Leer más »

El increíble gesto de Luis Malagón con una aficionada de América en BostonEl portero le regaló su playera tras el partido con New England Revolution de Concacaf Champions Cup.

Fuente: Televisa Deportes - 🏆 21. / 63 Leer más »

Yana Stepanenko, de perder las piernas por un misil ruso en Kramatorsk a la maratón de BostonYana Stepanenko, de 12 años y quien perdió ambas piernas en un ataque ruso contra la estación de tren de Kramatorsk hace dos años, fue invitada a correr un tramo de la maratón de Boston por la fundación ‘One World Strong’

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »