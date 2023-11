El espíritu místico llamado La Catrina, un vínculo que por siempre nos unirá a la más bella de las muertes

En aquellos días convulsos, las empresas gráficas no podían darse el lujo de dejar material sin publicar, por lo que, seguramente, la placa fue tomada de las estanterías y cumpliría con el mero objetivo de ilustrar las referidas calaveritas, pero sin adecuarse en estética a los personajes aludidos en los textos como: las Lupes, las Adelaidas, las Ritas o las Rosas.

