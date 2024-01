El equipo cercano de la abanderada presidencial de Morena participa activamente en los medios de comunicación

Si no, veamos cómo en las últimas semanas el equipo cercano de la abanderada presidencial de Morena ha comenzado a participar activamente en distintos medios de comunicación, como no lo habían hecho nunca.

Su determinación por ser más visibles, por plantear caras y temas que atraigan a la clase media, revelan que en alguna medida tienen sino preocupación, por lo menos interés en sumar votantes a pesar de que aseguren que su triunfo en las encuestas se traducirá automáticamente en amplias ventajas en las urnas., el exministro, ha sido quien se estrenó hace unos días como opinador/analista semanal en el programa radiofónico de. Su primera colaboración se dio en medio de la discusión legislativa sobre la ratificación decomo Fiscal de la Ciudad de México. A ese respecto, Zaldívar ofreció declaraciones determinantes con las que avaló a Godoy “una Fiscal que sí había funcionado, que sí había hecho su trabajo





Morena y López Obrador buscan mayoría calificada en el Senado y la Cámara de DiputadosAndrés Manuel López Obrador y Morena alinean sus esfuerzos hacia un solo objetivo, además del de arrasar en la Presidencia: lograr la mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados para poder realizar las reformas constitucionales necesarias para terminar de poner los cimientos y consolidar el proyecto de la 4T.

La precandidata presidencial de Morena aboga por una vida libre de violencia para las mujeresLa precandidata presidencial de Morena aseguró que no sólo es romper el techo de cristal sino garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres. Tras ganar demanda por difamación, Lourdes Mendoza afirma: 'la única que ha podido ganarle algo a Lozoya soy yo'. 'No al Plan C de AMLO': advierte el PAN que votará contra reforma judicial y la de pensiones. Ante embajadores y cónsules, Bárcena llama a consolidar el trabajo de la Cancillería en recta final del gobierno de AMLO. Tras escándalo del PRI y PAN en Coahuila, Luisa María Alcalde advierte: notarios no pueden ser parte de una negociación política. Junto a mujeres de todo el país, Sheinbaum aseguró que en caso de que gane la siguiente elección, no llegara solamente una mujer a la presidencia sino todas las del país. Mientras que, la oposición no está con las mujeres solamente está con los negocios.

Claudia Sheinbaum es recibida con brazos abiertos por el pueblo de Yautepec, MorelosLa exjefa de Gobierno fue acompañada por el presidente de Morena, Mario Delgado

Rechazan ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de MéxicoEl Congreso de la Ciudad de México rechazó la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia. Morena y sus aliados quedaron a tres votos de lograr la permanencia de Godoy. Muestras de apoyo y descontento se expresaron en redes sociales y durante la votación. Mario Delgado, presidente de Morena, acusó a la “derecha” de temer a las investigaciones sobre corrupción de la Fiscalía.

Elección entre inseguridad y cambio de estrategiaLa aspirante presidencial Xóchitl Gálvez asegura que las encuestas están pagadas por Morena y critica la idea del presidente de elegir ministros mediante votación popular.

Gastos de precampaña presidencial en MéxicoLa abanderada de MORENA ha optado por eventos masivos y la aspirante de oposición a trabajar en redes sociales e internet

