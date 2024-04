El entrenador del PSG elogia a Xavi Hernández antes del partido de vuelta de la Champions League

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, aseguró, en la rueda de prensa previa del partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League , que su homólogo en el banquillo del Barcelona , Xavi Hernández, es un técnico 'top' y que los resultados así lo avalan.

,' Yo no podré conocer nunca al Xavi entrenador porque no me podrá entrenar. También dije que me hubiera gustado que lo hubiera hecho, pero a eso no le diste bola porque no vende ni interesa, interesa la polémica. Yo hice mi reivindicación y la mantengo, porque una derrota no cambia nada y repito que me hubiera gustado que me hubiera entrenado, como Guardiola, Aragonés...', afirmó.

,'Se lo agradezco. Fue alguien que fue de gran ayuda, se comportó de manera perfecta y sumó como jugador en mi primera temporada como entrenador del Barça', apostilló.

