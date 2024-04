El director técnico del Rayados de Monterrey expresa su admiración por Lionel Messi

Fernando 'Tano' Ortiz, director técnico del Rayados de Monterrey, expresó su admiración por Lionel Messi, a pesar de que la 'Pulga' fue baja con el Inter Miami en la ida de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. Ortiz lamentó que Messi no pudiera jugar, pero mostró su deseo por que el ex del Barcelona pueda estar en la vuelta, si bien tiene como prioridad el pase de Monterrey a la siguiente ronda.

'Esperábamos que pudiera jugar, considero que es el mejor jugador de todo el mundo, ojalá pueda estar en la vuelta y disfrutarlo, está en nosotros hacer nuestro trabajo, la serie está todavía muy abierta. Admiro a Leo y no deja de ser algo que lo sigo observando y admirarlo, me gustaría enfrentarlo para verlo, pero a la vez me interesa que mi equipo gane. Con el resultado pueda que cambie algo, pero lo importante es lo que hagamos con nuestra gente, si pensamos que la fase está concluida cometeremos un error tremendo', agregó Fernando Orti

