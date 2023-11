El diputado Juan Carlos Romero Hicks advierte sobre el riesgo de perder la gubernatura en Guanajuato

DIRECTO. "Hay algunos de nosotros que sí creemos que, si no vamos en alianza, la gubernatura está en riesgo. No quiero ser fatalista pero los números que tenemos hoy no son los que teníamos antes. Nuestro gobernador ganó por 25 puntos. Hoy no tenemos esa ventaja". HECHOS. Esas palabras son del diputado federal Juan Carlos Romero Hicks y las dijo ante panistas reunidos en la sede del PAN en la capital del estado en una reunión celebrada el pasado fin de semana. FAMA.

El encuentro recreado en una cápsula del medio digital TVO Sistema Guanajato, el exgobernador hace un desglose sin concesiones y con una autocrítica no vista en ningún militantes o liderazgo azul en el estado. LEJANÍA. Entre otras cosas, lamenta que los jóvenes ya no creen en el PAN como hace algunos años. "Y hay que asumirlo con mucha humildad" MÁS RAZONES. Refirió que cuando el PAN ganó la presidencia de la república con Vicente Fox y Felipe Calderón lo hizo con la aportación clave de mujeres y que ellas ya no votan masivamente por el blanquiazul como ante

