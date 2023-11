El descubrimiento de la fotografía: ¿Nicéphore Niepce o Louis Daguerre? III

Fue un verdadero “boom” y surgió la nueva la profesión de fotógrafo; entonces empezaron a abrirse estudios fotográficos por todo el mundo. Sin embargo, el método de Daguerre producía piezas únicas que no se podían reproducir. El procedimiento consistía en capturar la imagen fotográfica que penetra en el recinto oscuro de la cámara en una plancha de metal en negativo que luego se convertía en positiva con químicos muy tóxicos, como el mercurio.

que experimentaron nuevas formas para capturar la imagen fotográfica lograda gracias al fenómeno físico y mágico de la “camera oscura”. Por primera vez la humanidad pudo conocer “Las maravillas del mundo” gracias a los fotógrafos viajeros que se aventuraron por el mundo para capturar las imágenes reales de edificios, monumentos, pirámides, montañas, sin duda alguna que eran de verdad… (continuará).

