El consejo de Tiger Woods para los golfistas mexicanos

EL_UNIVERSAL_MX: El PGA Tour y Tiger Woods inauguran el World Wide Technology Championship en Los CabosPor primera vez, se disputará un torneo del PGA Tour en un campo diseñado por Tiger Woods

EL_UNIVERSAL_MX: Tiger Woods dice presente en Los Cabos para el World Wide Technology ChampionshipEl golfista estadounidense no habló ante los medios de comunicación

FORO_TV: Justin Timberlake Vacaciona en Los Cabos con su FamiliaJustin Timberlake decidió tomarse un tiempo de relajación, viajó a México para vacacionar en las playas de Cabo San Lucas al lado de su esposa Jessica Biel y sus hijos

LEVELUPCOM: Five Nights at Freddy’s: la directora de la película ya tiene ideas para una secuelaEmma Tammi habló sobre los cabos sueltos que podrían abordar en una hipotética segunda entrega

UNIVISION: Los familiares de los secuestrados en Gaza también temen a los bombardeos de IsraelIsrael lleva a cabo la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó la “segunda fase de la guerra”. Se han intensificado los bombardeos y las operaciones terrestres. Los hospitales, abarrotados y sin suministros, son amenazados constantemente. Sigue las últimas noticias en Univision.

MILENIO: Los crueles métodos de 'Los Chapitos' con los que han asesinado a sus rivalesTestigos colaboradores e investigaciones de la DEA han expuesto múltiples prácticas con las que los hijos de El Chapo buscan deshacerse de sus enemigos

