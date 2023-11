El Chapo Guzmán sentenciado a cadena perpetua

En julio de 2019, el juez Brian M. Cogan tomó la contundente decisión de sentenciar a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán luego de encontrarlo culpable de 10 cargos relacionados al narcotráfico, posesión y uso de armas de fuego para apoyar sus delitos relacionados con drogas, así como conspiración para cometer lavado de activos.

Por ser el líder de una empresa criminal sistemática -conocida comúnmente en el mundo como el Cártel de Sinaloa- Guzmán Loera fue encarcelado en la prisión de súper máxima seguridad ADX Florence en Estados Unidos, un golpe fuerte para la organización delictiva cuyo destino permaneció en la incertidumbre. Y es que, aunque El Chapo fue un importante cabecilla del cártel, algunos de sus antiguos socios, familiares e incluso sus hijos buscaron apoderarse de su parte del millonario negocio ilícito, una ambición que desató una impetuosa guerra al interior de la organizació





