El Buen Fin de 2023: la oportunidad perfecta para actualizar tus tenis

Por fin, llegó una de mis temporadas favoritas que espero con ansias año tras año y no, esta vez, no se trata de la Semana de la Moda. Me refiero a la época en la que los precios bajan más rápido que mi nivel de paciencia en una fila interminable: El Buen Fin de 2023.

A partir del 17 al 20 de noviembre tendremos la oportunidad de deshacernos de las prendas y zapatos que ya no hacen justicia a nuestro estilo, o bien, la posibilidad de adquirir piezas en tendencia en precios realmente accesibles que no dañarán nuestras cuentas de banco. ¡Puedo imaginar tu sonrisa en estos momentos! Sin embargo, la idea es actualizar los básicos que por nada del mundo deben de faltar en tu guardarropa, entre ellos, los tenis. La temporada de rebajas es mi mejor aliado para actualizar zapatillas tradicionales que normalmente se han convertido en mi uniforme de lunes a viernes, desde Converse negros hasta modelos nomcore que van con todo y siluetas deportivas de Nike para hacer ejercici

:

