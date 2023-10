El Beijing Dance Theater borró las fronteras

Marina implementa planes de apoyo y resguardo a la población por "Otis" en AcapulcoPara hacer quedar mal a la 4T, la oposición pide no hacer donaciones ante afectaciones de Otis: Delgado

GUANAJUATO, GTO.— El Beijing Dance Theater, compañía de danza proveniente de República Popular China, presentó Tres poemas, pieza de Wang Yuanyuan inspirada en textos de escritores como Lu Xun y Oscar Wilde, en el Auditorio del Estado, en el marco de la última jornada de la edición 51 del Festival Internacional Cervantino.

La coreografía de esta reconocida compañía se dividió en tres obras breves:"Poisonous apple","Wu I" y "The nightingale and the rose" —basada en el famoso cuento homónimo de Oscar Wilde—, creadas por la también fundadora, hace 15 años, junto al productor Han Jiang y el artista visual Tan Shaoyuan, de la compañía de ballet contemporáneo y danza moderna que se ha convertido en una de las más prestigiosas a nivel... headtopics.com

Sobre la razón por la que tomó ciertas obras literarias como punto de partida de este tríptico, la coreógrafa, que en 2008 fue codirectora de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing, dijo que"la literatura es la forma en la que podemos plasmar nuestros sentimientos. Nos ayuda a capturar lo que sentimos, atrapar nuestras ideas y sincronizar las emociones".

Leer una pieza escrita —abundó— equivale a atrapar algo en el aire, algo que logra entender a quien se acerca a ella:"La literatura encuentra la formas de decir las cosas; es un lenguaje más, así como el lenguaje corporal que tiene formas particulares de conectarse con la poesía o el cuento", señaló la artista, quien en tiempos recientes se presentó, además, en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en 2022. headtopics.com