El baterista Daniel Zermeño sigue su pasión por la música a pesar de las dificultades

Guanajuato, México. - “Desde pequeño me gustó la música fue una tendencia con la que yo creo nací. Desde muy pequeño me sentí identificado con los tambores, que me robaba las baquetas, es algo de lo que me platica mi papá”, comentó Daniel Zermeño baterista del grupo de rock infantil Papos Rodantes.

La familia de Daniel se oponía a que fuera músico, le decían que mejor estudiara otra carrera, pero después de un tiempo, su papá decidió apoyar su interés y gusto por la música y este ingresó a la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato.“Es una carrera complicada al inicio, buscar tu propio camino, abrirte puertas, a veces los comentarios de la propia familia que de músico se muere uno de hambre“, el instrumento que desde pequeño a Daniel le gustó fue la batería, esta es la que toca actualmente en la agrupación a la cual pertenec





PeriodicoCorreo » / 🏆 14. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

México sigue con sequía en los Juegos Panamericanos tras descalificación de Daniel MartínezLa delegación mexicana no ha podido superar los 35 oros y ya fue superado por Brasil y Canadá

Fuente: record_mexico - 🏆 38. / 53 Leer más »

¡CERCA! Daniel Álvarez disparó que se estrella en el poste.Daniel Álvarez (Puebla) remata al poste izquierdo| Disparo con la derecha desde fuera del área.

Fuente: TUDNMEX - 🏆 48. / 51 Leer más »

Daniel Radcliffe dice que está amando ser padreLa estrella de Harry Potter habla sobre su camino por la paternidad, algo que le encanta.

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

Daniel Martínez tras su descalificación en los Panamericanos 2023: "Con Ana Guevara no hablo"El fondista señaló que la titular de la Conade no ha tenido acercamiento con los atletas mexicanos

Fuente: record_mexico - 🏆 38. / 53 Leer más »

Daniel Martínez tras descalificación en Panamericanos: "Con Ana Guevara no hablo"El fondista señaló que la titular de la Conade no ha tenido acercamiento con los atletas mexicanos

Fuente: record_mexico - 🏆 38. / 53 Leer más »

Daniel Bisogno reaparece en 'Ventaneando' tras rumores sobre su salud: 'de ultratumba'La emisión comandada por Pati Chapoy dio a conocer qué es lo que le pasó al conductor Daniel Bisogno tras lo reportes de que se encontraba en terapia intensiva.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »