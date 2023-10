El ataque no fue en el vacío

El ataque de Hamas el 7 de octubre, en el que fueron asesinados judíos civiles, es inaceptable y debe ser condenado sin ninguna consideración.

Tal parece que el ataque de Hamas será la justificación “perfecta” para ser utilizado, más allá de una revancha por los crímenes cometidos contra sus ciudadanos, para que Netanyahu, apoyado por su gabinete de ultraderecha, logre lo que ha sido el objetivo central del Estado de Israel desde su instauración en 1948, eliminar a los palestinos para, por la vía de la destrucción y de la limpieza étnica, dominar la tierra palestina.

Israel se ha mantenido siempre al margen de las leyes internacionales, nunca ha cumplido las recomendaciones de Naciones Unidas, por lo que debería ser considerado un “Estado paria”. En las confrontaciones entre palestinos e israelíes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha impuesto una serie de resoluciones que, a pesar de ser vinculantes, simplemente el gobierno de Israel no las ha cumplido. headtopics.com

Pero los países del mundo no se quedan atrás al no objetar esas faltas y con ello permitir que ese país continúe no sólo incumpliendo sus obligaciones internacionales, sino que siga avanzando con su ejército de ocupación con los asentamiento de colonos judíos en la Cisjordania, asesinando e invadiendo la tierra de los palestinos, violando claramente la recomendación 242.

Desde la formación del Estado de Israel, la región de Palestina estuvo marcada por los intereses de las potencias. Primero fue administrada por el imperio británico al ser desmantelado el imperio otomano. La población censada en 1919 era de 700 mil árabes y 70 mil judíos. Y en 1933 los nazis permitieron que algunos judíos abandonaran Alemania siempre y cuando dejaran todos sus bienes y algunos llegaron a Palestina. headtopics.com

