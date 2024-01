El año bisiesto y los cumpleañeros especiales

Si te has puesto a explorar el calendario, es muy posible que te percates que, en este año, aparece un nuevo día, uno que no habías visto hace uno, dos o tres años, nos referimos al 29 de febrero, lo que significa que este año es uno especial, llamado bisiesto. ¿Te has puesto ha pensar qué ocurre con las personas que cumplen años en esta fecha? Hoy te hablaremos la razón de este acontecimiento y qué sucede con este cumpleañeros especiales.

La duración normal de un día en la Tierra es de aproximadamente 24 horas. Este período se define como el tiempo que tarda el planeta en completar una rotación completa sobre su eje. Sin embargo, la duración exacta de un día puede variar ligeramente debido a factores como la interacción con la Luna y otros cuerpos celestes, así como a fenómenos geofísicos internos.es una corrección en el calendario que ocurre cada cuatro años. Normalmente, el año tiene 365 días, pero la órbita de la Tierra alrededor del Sol no toma exactamente ese tiempo. Para compensar este desajuste, se agrega un día adicional al calendario cada cuatro años





