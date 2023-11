El amor por la moda y la migración

Este verano cumplí cuatro años de estar lejos de casa. Un sentimiento agridulce que tarde o temprano alcanza a todo aquel que ha comprado un boleto sencillo y empezado de cero en otro lugar. Para quienes forman parte de una industria creativa –como lo es la moda– viajar se ha convertido en una ventana de inspiración, que invita no solo a explorar nuevos territorios sino a desafiar estereotipos, promover empatía y, ¿por qué no? reinventarse.

Casi como si se tratase de uno de los pasos más elementales del mismo proceso creativo. Empecé este texto como un diario personal y colaborativo, con la intención de coleccionar diálogos de mujeres con las que he cruzado caminos y cuya historia me ha inspirado de una forma u otra. A simple vista, Gaby, Isabel, Renata, Paula y Britt no tienen muchas cosas en común, pero existe algo que las conecta: su amor y curiosidad por la moda las ha llevado a migrar, a crecer y emprender. Un dulce recordatorio que “hogar” no es siempre un punto fijo sino un concepto itinerante que se expande y se transform





HarpersBazaarmx » / 🏆 24. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Jefe de Hezbolá advierte sobre una posible guerra regional: “Todas las opciones están sobre la mesa”Sostiene que la milicia, aliada de Hamas, no se deja amedrentar por las advertencias de EU de no sumarse a la guerra

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Barbenheimer: preparan película sobre una muñeca que crea una bomba de destrucción masivaEl fenómeno Barbenheimer se convertirá en una película sobre la Dra. Barbenheimer, una brillante muñeca científica que luego de experimentar lo peor de...

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

Una rendición, una estupidez y una escalaUn agarrón entre Fernando Alonso y Sergio Pérez por el tercer lugar rescató ayer en Sao Paulo el viejo espíritu de la F1

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Elevador de hospital en Nuevo León cae sobre camillaEl elevador de una clinica cayó sobre una camilla en Monterrey la tarde de este viernes.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Una semana llena de moda en la CDMX con el Mercedes-Benz Fashion Week MéxicoSe llevó a cabo el Mercedes-Benz Fashion Week México con nuevas tendencias y celebridades que se dieron cita

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

Quita chinches de las almohadas con esta esencia natural con un aroma frescoPara una identificación precisa, es recomendable utilizar una linterna y una lupa

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »