El alimento que no puede faltar en tu dieta para mantener buena salud física y mental, según Harvard

, las legumbres son un alimento que no puede faltar en la dieta diaria y son una de las opciones más saludables que se pueden consumir a diario. Consumir máscomo parte de una dieta saludable puede ayudar a bajar el azúcar en la sangre y la presión arterial

Asimismo, una dieta rica en legumbres está relacionada con un menor riesgo de desarrollar obesidad, diabetes, presión arterial y colesterol altos,Las legumbres son un alimento relativamente sostenible y económico, con bajo índice glucémico, rico en proteínas y fibra, y son una excelente opción para perder peso de manera saludable y sin pasar hambre.Las legumbres son semillas secas que se encuentran en el interior de las plantas de la familia de las leguminosas.

