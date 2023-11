Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la Guardia Nacional informan sobre la aplicación del Plan DN-III-E y Plan GN-A

MAPA: Centros de acopio de la Semar, horarios y todo lo que debes saber para apoyar a la gente de Guerrero, así como 49,680 litros de agua, sumando 133,252 en 5 días de operación; asimismo, se están atendiendo las colonias populares y se inició la atención hacia la ruta de la carretera libre a Chilpancingo, atendiendo también Coyuca de Benítez y Bajos del Ejido; de igual forma, en el transcurso de este día se tiene contemplada la repartición de...

; también se han otorgado 725 consultas médicas a la población con la respectiva entrega de medicamentos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: En Guerrero, ya son 11 mil 500 elementos desplegados por huracán 'Otis'Elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional dan apoyo en Guerrero

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: AMLO sale de Palacio Nacional para dirigirse a Acapulco; tomará avión de la Fuerza AéreaEncabezará reunión de evaluación de gabinete tras el paso del huracán “Otis”

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Ambulancia aérea se desploma en Temixco, Morelos; PC ya está atendiendo la emergenciaProtección Civil de Morelos reportó el desplome de la aeronave en Tetlama, municipio de Temixco.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Se desploma y explota ambulancia aérea en Morelos; hay 4 muertosTras caer el aeronave explotó provocando llamas y minutos más tarde una columna de humo gris se hizo presente

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

PROCESO: Mueren cuatro por desplome de avioneta en Morelos; era una ambulancia aéreaAlgunas versiones apuntan a que la avioneta viajaba de Iguala o Toluca y pretendió aterrizar en el Aeropuerto Mariano Matamoros, pero antes de llegar se desplomó.

Fuente: proceso | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: AMLO viaja a Acapulco para reunirse con su gabinete... ahora sí en avión de la Fuerza AéreaEl Presidente salió desde el Palacio Nacional en la CDMX para dirigirse a la zona de desastre por Huracán ‘Otis’

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕