¿Eiza González reemplazará a Gal Gadot como la Mujer Maravilla en el DCU de James Gunn?

Eiza González Reyna, nacida el 30 de enero de 1990 en Ciudad de México, es una actriz y cantante mexicana. Se dio a conocer por sus papeles en las series Lola, érase una vez, Sueña conmigo y Amores verdaderos. En 2014, obtuvo fama internacional con su papel de Santanico Pandemonium en From Dusk till Dawn: The Series de El Rey Network y Netflix. Su debut en el cine fue en Baby - El Aprendiz del Crimen - 93%, actuando junto a Ansel Elgort y Kevin Spacey .

El hecho de que ahora se le relacione con Mujer Maravilla se debe a una publicación de Instagram de James Gunn el Día de Mujer Maravilla (21 de octubre), donde la actriz mexicana comentó “This image is the one" (Esta imagen es la indicada), lo cual, según El Heraldo de México, hizo pensar a muchos fans que González reemplazará a Gal Gadot.

Está de más aclararlo, pero es un hecho que el comentario de la actriz puede simplemente ser algo sin trascendencia, aunque a estas alturas, y en medio de tanta incertidumbre en la industria, es imposible negar lo contrario. Quizá González sí es candidata para dar vida a una nueva Mujer Maravilla o quizá se unirá al DC Universe (DCU) de James Gunn en otro papel. Imposible saberlo por ahora.

En la televisión, la Mujer Maravilla cobró vida en la década de 1970 con la actriz Lynda Carter en el papel principal. Esta adaptación fue crucial para solidificar a Diana como un icono de la cultura pop. Carter presentó al mundo una heroína fuerte, inteligente y compasiva, que enfrentaba villanos y desafíos con gracia y determinación.

