Edson Álvarez y West Ham enfrentarán a Liverpool en Cuartos de la Carabao Cup

Ambos equipos firmaron su presencia en esta instancia después de vencer a Blackburn y Manchester United, respectivamente. Además, Raúl Jiménez también tendrá participación en esta ronda, pues Fulham clasificó tras imponerse 3-1 a Ipswich Town y se medirá contra Everton. Los Cuartos de Final de la Carabao Cup están programados para disputarse el martes 19 de diciembre.

