Edson Álvarez admite interés del Bayern Múnich, no descarta salir del West Ham

Edson Álvarez, jugador del West Ham de la Premier League, reveló que sí tuvo interés del Bayern Múnich en el último mercado de fichajes veraniego, aunque reveló las razones por las que optó por fichar con el conjunto británico.

,En entrevista con Sky Sports Alemania, el 'Machín' señaló que si bien se mantiene feliz de momento en el West Ham, no descarta que pueda salir del conjunto londinense, incluso en el próximo mercado de verano.

,“Supe del interés del Bayern en las últimas semanas del mercado de fichajes. Puede pasar cualquier cosa. Siempre estoy abierto, pero en este momento no. Estoy disfrutando mucho de mi estancia en el West Ham, quiero jugar y mostrar mis mejores cualidades, pero en el verano, no se sabe lo que pasará”. headtopics.com

,Además, Edson Álvarez explicó el motivo por el que decidió fichar por el West Ham y resaltó que Tim Steidten, director deportivo de los 'Hammers', fue pieza clave de optar por la escuadra londinense, antes de esperar otra oportunidad fuera de la Premier League.

,“Fue divertido porque (Steidten) me llamó y me dijo: 'escucha, te quiero para mi nuevo proyecto, eres mi primera opción, sé lo que puedes darnos.' Me dio confianza”, relató. ,Edson Álvarez concluyó también que era un 'sueño' jugar en la Premier League por el nivel y el reto que le ofrece como futbolista. headtopics.com

