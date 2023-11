Ed Sheeran se corona como el rey del streaming, estos son sus récord en Spotify y YouTube

con su colaboración en"Despacito", que tiene ocho mil 301 millones de reproducciones. Después con 6 mil 123 está"Shape of you", un tema que en su letra habla del amor pero también de la pasión por bailar.

Le siguen Wiz Khalifa y Charlie Puth con "See you again", que tiene seis mil 74 millones de reproducciones. Esta canción se hizo popular tras aparecer en la escena que despide al personaje de Paul Walker en"Rápidos y furiosos" después de que el actor perdió la vida en 2013. Con cinco mil 71 millones en el canal de videos del británico Mark Ronson destaca"Uptown Funk", que hizo a dueto con Bruno Mars y subió hace ocho años.

Y finalmente cierra el conteo"Gangnam Style", de PSY, un tema que se hizo popular también en plataformas como Tik Tok gracias a que el rapero surcoreano propuso en el video una coreografía que consistía en coordinar el movimiento de las manos con algunos saltos.

