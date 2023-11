Economía de Acapulco caerá 16% por devastación del huracán Otis

Además de la pérdida de riqueza y activo fijo, los daños se reflejarán en una menor actividad en la zona afectada durante varios meses, con la consecuente disminución del PIB de Guerrero, dijo. En su opinión, las afectaciones por sector económico y su recuperación serán heterogéneas, dada la estructura productiva local. Por un lado, para lo que resta del año, anticipó que las pérdidas en el sector primario serán sustanciales, al igual que en los servicios y el comercio, gran parte de ellos relacionados con el turismo.

Señaló que el sector industrial local sería de los primeros en comenzar su recuperación, impulsado por la construcción, actividad fundamental para la reconstrucción de la zona hotelera, las viviendas y la infraestructura afectada.

Considerando que Guerrero contribuye con 1.3 por ciento del PIB nacional, calculó que los efectos de Otis reducirán el crecimiento anual de la economía de México en 0.2 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2023, por lo que lo revisó a 2.6 por ciento desde el 2.8 por ciento anterior.

“Esto también supone un riesgo para toda la economía mexicana y no solamente para la entidad federativa de Guerrero, donde Acapulco amenaza con caer en una pobreza extrema y quedarse así en un periodo largo de tiempo”, advirtió.

