Ebrard y Sheinbaum acuerdan coalición en Morena

Ayer, durante su anuncio de permanencia en Morena, Ebrard dijo que hubo compromiso de colocar a integrantes de su grupo en órganos directivos del partido y que si es la segunda fuerza dentro de Morena, según los resultados oficiales, debe ser tratado como tal. CIUDAD DE MÉXICO (apro).

- El dirigente nacional de Morena dijo desconocer el acuerdo o “entendimiento” al que llegaron Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum mediante el que según el excanciller el grupo que encabezará participará con el de Sheinbaum en una “coalición de fuerzas, no de una uniformidad sometida”. Ayer durante su anuncio de permanencia en Morena Ebrard dijo que se reunió en persona con Sheinbaum en dos ocasiones, y que ambos acordaron dejar atrás el “antagonismo sin fin”. A cambio, según dijo, se comprometieron a colocar integrantes de su grupo –el Camino de México-- en las comisiones de elecciones y de encuestas y en los demás órganos directivos del partido, para tener oportunidades de conseguir candidaturas en las elecciones venidera

El dirigente nacional de Morena , Mario Delgado, desconoce el presunto pacto entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum para dar posiciones a su grupo en el partido. Delgado enfatiza que los cargos se obtienen a través de encuestas y aval del Consejo Nacional.

El líder de Morena sostendrá una reunión a medio día con la coordinadora de la Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum

Recordó que el partido es del pueblo, es de la gente y él está comprometido con esta transformación.

La aspirante reveló que le escribió, el presidente nacional de Morena adelantó que buscará al excanciller y Monreal declaró que no es apropiado descalificar y atacar a Marcelo en redes.

Ciudad de México. El proceso interno de Morena , en el que se definió a Claudia Sheinbaum como eventual candidata presidencial para 2024, no se "mancha" por las inconformidades manifestadas por el ex canciller Marcelo Ebrard . "Los resultados son contundentes", aseguró Mario Delgado, dirigente nacional.

'Mucha gente que ha apoyado a Marcelo Ebrard me ha buscado porque tiene interés en seguir en el movimiento', dijo el presidente nacional de Morena , Mario Delgado

