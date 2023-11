Durante el 2021 los reclamos por préstamos no reconocidos y errores en el historial crediticio aumentaron

Se registraron 245,414 demandas y reclamos contra las sociedades de información crediticia que operan en México: Buró de Crédito y Círculo de Crédito, por inconformidades en dichos reportes.cuántas financiaciones solicitó, el tipo de pagador que es, cuánto es la deuda y todo lo relacionado con algún préstamo que haya pedido.

La principal razón de reclamo es por inconformidad con el domicilio registrado en el reporte de crédito, la segunda, por créditos no reconocidos en el historial crediticio y en tercer lugar por disconformidades con los saldos y montos de crédito registrados en el reporte.

Muchos casos pueden relacionarse también con posibles robos de identidad donde alguien quiso o logró solicitar un préstamo utilizando su nombre y registró otra ubicación. Otros casos pueden tratarse de un homónimo, es decir alguien con el mismo nombre que usted, o también casos que suceden con más frecuencia, en donde las personas por equivocación hayan aceptado en cajeros o plataformas un financiamiento, sin darse cuenta.

Más allá de cuál sea el caso, si se desconoce el crédito, se debe realizar un reclamo ante la sociedad de información crediticia y solicitar que se elimine del reporte de crédito.

Una vez realizado todos estos reclamos y trámites lo más importante a tener en cuenta para que no vuelva a ocurrir,

