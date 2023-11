'Dragon Ball': Aparta todos estos Funko Pop! de las Fuerzas Especiales Ginew por menos de 300 pesos

Recordemos que Amazon México realizará el cobro de la preventa hasta que tu paquete haya sido enviado, así queCon 170 pesos puedes tener el coleccionable del personaje más extraño de 'Jujutsu Kaisen'miércoles, 1 de noviembre de 2023

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEVELUPCOM: PlayStation Plus noviembre: descarga un juego de Dragon Ball y más juegazosEl servicio ofrecerá atractivos títulos para los fans de la acción, el horror y la ciencia ficción

Fuente: LevelUPcom | Leer más ⮕

SENSACINE MÉXICO: Goku se transforma en Caballero Jedi en este épico crossover entre 'Dragon Ball' y 'Star Wars'Periodista y fotógrafo mexicano. Mi padre me enseñó a apreciar el cine de autor y clásicos de Hollywood, y mi madre me introdujo al mundo del terror, la ciencia ficción y la Época de Oro del cine mexicano.

Fuente: SensaCine México | Leer más ⮕

SENSACINE MÉXICO: 'Dragon Ball Super': ¡Esta figura de colección de Goku Black tiene 45% de descuento!Enamorado de los clásicos del anime, un Aries listo para levantar el cosmo como en Los Caballeros del Zodiaco, un elegido para combatir a los ángeles de Evangelion, fantaseando con tener mi propio Pokémon y un fiel guerrero de la Legión de Reconocimiento para evitar el retumbar de Attack on Titan.

Fuente: SensaCine México | Leer más ⮕

SENSACINE MÉXICO: ¡Justo en la infancia! Así se vería el mejor crossover entre 'Dragon Ball', 'Pokémon' y 'Digimon'Mi infancia estuvo repleta de películas de Disney en VHS. Bien podría ser un personaje de 'El diario de Bridget Jones', 'Fleabag' o 'Parks and Recreation'

Fuente: SensaCine México | Leer más ⮕

TOMATAZOSCOM: La casa del dragón: Lena Headey dice que nunca ha visto la serieTal parece que la actriz no está al día con la franquicia que le dio buena parte de su fama en la actualidad.

Fuente: TomatazosCom | Leer más ⮕

SENSACINE MÉXICO: Desde Joker hasta Harley Quinn: Los mejores Funko Pop! para celebrar el Día de Muertos en AmazonDenominado Gman, amante de las historias que trascienden, parte de industria FICG, de un buen café, del aroma a tierra mojada y cuidado por un ángel que al abrazar denominaba “Mi Rinconcito”.

Fuente: SensaCine México | Leer más ⮕