Dos estudiantes fueron apuñalados en escuela de Los Ángeles

Según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, el incidente se registró al mediodía, mientras que las autoridades están ya inmersas en la búsqueda del presunto autor de los hechos. At 10:50 am LAPD received a stabbing call at Van Nuys High School. Officers are at-scene and assessing for victims. There is no suspect information at this time. Per Los Angeles School PD, the school is on lockdown. Monitor this thread for additional info when available.

“Un estudiante sacó un ‘arma no identificada’ y apuñaló a dos estudiantes, que han sido trasladados a hospitales locales con lesiones que no amenazan su vida”, ha asegurado el director, quien ha confirmado la detención de tres estudiantes y que están siendo interrogados.Otro de los heridos habría recibido una patada en la cabeza tras ser asaltado por una decena de individuos, según declaraciones de su madre en declaraciones recogidas por la citada cadena.

La dirección de la escuela secundaria de Van Nuys ha decidido cerrar las instalaciones y suspender las clases mientras las autoridades investigan lo ocurrido en las inmediaciones del centro educativo, aunque Carvalho ha asegurado que no existe

