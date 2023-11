Dos Astronautas de la NASA Realizan con Éxito Caminata Espacial

En la primera caminata espacial para ambas, Moghbeli, cuyo traje contó con franjas rojas para una mejor identificación, y O'Hara lograron reemplazar con éxito un soporte giratorio de uno de losuna pieza que permite que el panel se mantenga orientado hacia el Sol mientras la estación orbita la Tierra.

Moghbeli y O'Hara no tuvieron tiempo para la otra tarea prevista hoy, la extracción de una caja llamada Grupo de Frecuencia de Radio de una antena de comunicaciones de la estación. De acuerdo a la agencia espacial estadounidense, no obstante,"el dúo levantó algunas capas de aislamiento para hacer una mejor evaluación de cómo abordar el trabajo" en una futura caminata. Pero no todo salió perfecto, de acuerdo con el reporte de la NASA:NASA

agregó que los controladores de vuelo lograron detectarla a través de cámaras externas de la estación. Las herramientas no eran necesarias para el resto de la caminata espacial y la pérdida no ameritó acción adicional, en vista de que la sala de control de la misión analizó la trayectoria de la maleta y determinó"que el riesgo de volver a contactar con la estación es bajo y que la tripulación a bordo y la estación espacial están a salvo".

Durante la expedición en el exterior de la EEI, los dos cosmonautas"desconectaron el intercambiador de calor adicional de los circuitos térmicos externos del módulo Naúka e inspeccionaron y fotografiaron el lugar de la fuga de refrigerante", para que los especialistas puedan determinar las causas de la misma, según indicó la agencia rusa Roscosmos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Astronautas de la NASA comienzan caminata para realizar tareas de mantenimiento en la EEIAstronautas de la NASA realizan caminata espacial para mantenimiento en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: VIDEO Realizan emotiva despedida a perrita policía que enfermó de cáncer en VirginiaEl pastor alemán de 11 años habría conmocionado las redes sociales luego de que el Departamento de policía de Virginia le realizara una emotiva ceremonia para despedir al can que iba a jubilarse a finales de este año

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: México y EU realizan XXI Diálogo Consular para fortalecer vínculosSe identificaron áreas de colaboración, atendieron retos compartidos y establecieron mecanismos de intercambio de información

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: En Naucalpan, comerciantes realizan bloqueo en Periférico NorteComerciantes de Naucalpan bloquearon el Periférico Norte; denuncian a autoridades municipales.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Realizan tumba del último árbol en mega ofrenda de Día de Muertos en TlalnepantlaLa ofrenda fue realizada en el centro de Tlalnepantla, es el escenario para la ofrenda monumental que crearon trabajadores de este ayuntamiento con motivo del Día de Muertos

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

FORO_TV: Realizan Concurso de Plañideras en Querétaro, Mujeres que le Lloran a los DifuntosLas familias de los deudos contrataban a estas mujeres para que lloraran en velorios y entierros, como parte de una antigua tradición

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕