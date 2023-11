Donald Trump Jr. Testifica en el Juicio Civil contra su Padre

El hijo mayor del expresidente inicia una racha de presentaciones en medio de gran atención de la prensa en un momento en que el juicio por la demanda de la fiscal general desea el siguiente en subir al estrado. A continuación, el expresidente, patriarca de la familia y favorito para obtener la candidatura presidencial republicana de 2024, acudirá el lunes 6 de noviembre.

